Фьюри победно дебютировал в лиге рестлеров WWE

Сегодня, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит рестлер-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В одном из поединков шоу в лиге дебютировал экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри. Его соперником был Брон Строуман. В ходе противостояния зрители увидели классические для WWE элементы: драки за пределами ринга, тяжёлые удары головами и невероятные камбэки. В итоге Фьюри сумел одержать досрочную победу.
Видео эпизодов боя можно увидеть на официальной странице WWE в «Твиттере».
За первый в карьере бой в WWE британец заработал $ 15 млн. До турнира Тайсон заявлял, что может продолжить выступать в рестлинге или же в дальнейшем дебютирует в смешанных единоборствах. Вместе с тем от него пока не последовало и официального отказа от боя с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером, который может пройти в феврале 2020 года.
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