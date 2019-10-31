Леснар победил Веласкеса и добил его стулом на турнире WWE
Сегодня, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит рестлер-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В его ходе встретились экс-чемпионы UFC в тяжёлом весе Брок Леснар и Кейн Веласкес. Поединок завершился досрочной победой Леснара, однако, проведя победный приём, он не остановился на этом и добил соперника стулом, что свойственно шоу калибра WWE.
Соответствующий эпизод можно посмотреть на странице WWE в социальной сети «Твиттер».
В прошлом Веласкес и Леснар встречались в лиге UFC, тогда победил Кейн. Это случилось в 2010 году. Благодаря тому успеху Веласкес стал чемпионом UFC. Напомним, последнее выступлений бойца в UFC датировано февралём 2019 года. Тогда он досрочно проиграл Фрэнсису Нганну.
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