Фьюри подтвердил, что 22 февраля встретится с Уайлдером

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри подтвердил, что в феврале 2020 года планирует провести повторный поединок с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Об этом он заявил после дебютного поединка в рестлинговом промоушене WWE, в котором победил Брона Строумена.

«Выступление в WWE стали для меня фантастическим опытом. Брон определённо мощный боец. Вернусь ли я в WWE? Далее я планирую провести поединок с Деонтеем Уайлдером, который должен состояться 22 февраля. Посмотрим, что будет после этого», — сказал британец в интервью, размещённом на официальной странице WWE в «Твиттере».

Минувший поединок в боксе Фьюри провёл в сентябре 2019 года. Тогда он по очкам победил Отто Уаллина, но получил серьёзное рассечение. Из-за той травмы были опасения, что Тайсон откажется от февральского боя с американцем.