Нэйт Диаз: я дал Хабибу пощёчину, а он ничего не сделал

Боец UFC Нэйт Диаз рассказал о конфликте, который произошёл между ним и ныне действующим чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в 2015 году. Тогда американец нанёс Хабибу пощёчину и вступил в конфликт с командой россиянина.
«Я не тот тип, который начинает затравливать и задираться. Когда всё это произошло, я просто стоял и наблюдал за поединком моего друга. Они же делали групповое фото и смеялись надо мной. Нурмагомедов сказал мне: „чего ты, перестань“. И все они снова засмеялись, двенадцать русских чуваков. Тогда я дал ему пощёчину, чтобы смешно стало мне. Но он не сделал ничего.
Тогда я был в гневе, мне не следовало так поступать, это было глупо, но он издевался надо мной. Теперь же Хабиб играет в «мистера правильность». Он говорит, что ему не нужен треш-ток и всё в этом духе. В конфликте с Конором он взял на себя роль жертвы", — приводит слова Диаза BJPenn.
В ночь со 2 на 3 ноября мск Нейт Диаз проведёт поединок на турнире UFC 244. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Нейт Диаз — Хорхе Масвидаль.
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