Гиллеспи рассчитывает добиться боя с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля Грегор Гиллеспи заявил, что в случае победы над Кевином Ли будет добиваться поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Если мне не удастся победить Ли, то я не буду драться с Хабибом. Сейчас я пытаюсь сосредоточиться только на этом. Иногда нужно бороться с огнём при помощи огня. Ударникам не удавалось это сделать в противостоянии с Хабибом. Всегда стремился к этому бою, так как хочу испытать себя. Но сначала надо пройти Ли. Это большой вызов для меня», — приводит слова Гиллеспи MMA Junkie.
Бой между Гиллеспи и Ли состоится 2 ноября на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.
На данный момент на счету Гиллеспи 13 побед в 13 боях, 6 из которых были добыты в UFC. На счету Нурмагомедова 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед (в том числе 12 в UFC).
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