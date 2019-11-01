Рябинский признал, что Поветкин подерётся в Саудовской Аравии ради денег

Глава промоутерской организации «Мир бокса» Андрей Рябинский объяснил, почему местом проведения следующего боя Александра Поветкина выбрали Саудовскую Аравию. 7 декабря Поветкин в Эр-Рияде сразится с Майклом Хантером.

По словам Рябинского, проведение поединка в Саудовской Аравии выгодно с финансовой точки зрения.

«Это выход на новый рынок. Посмотрим, как всё получится. С точки зрения бизнеса Саудовская Аравия — новое денежное место. Сама Саудовская Аравия заинтересована в проведении подобных соревнований такого уровня.

Это для нас бизнесовая история. Не будем скрывать, что там много денег. Это значит, что крупные мероприятия могут проводиться и быть интересными для нас и организаторов в целом», — цитирует Рябинского «РБК-Спорт».