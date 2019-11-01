Отец Хабиба рассказал о своём любимом бое сына

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, какой победой сына гордится больше всего. Нурмагомедов-старший вспомнил, как в апреле 2014 года Хабиб единогласным решением судей победил бразильца Рафаэла дус Анжуса.

«Перед этим поединком мы три месяца работали в горах, и Хабиб был готов как никогда. Сказал ему: «Если выиграешь, можно будет делать серьёзные выводы о тебе». Объяснил, что бразилец — претендент на титул.

В результате сын выиграл вчистую, а потом травмировался и выбыл из строя на два года. Хабиб перенёс четыре операции, а дус Анжус стал чемпионом», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «RT на русском».

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.

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