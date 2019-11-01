Отец Хабиба рассказал о своём любимом бое сына

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, какой победой сына гордится больше всего. Нурмагомедов-старший вспомнил, как в апреле 2014 года Хабиб единогласным решением судей победил бразильца Рафаэла дус Анжуса.
«Перед этим поединком мы три месяца работали в горах, и Хабиб был готов как никогда. Сказал ему: «Если выиграешь, можно будет делать серьёзные выводы о тебе». Объяснил, что бразилец — претендент на титул.
В результате сын выиграл вчистую, а потом травмировался и выбыл из строя на два года. Хабиб перенёс четыре операции, а дус Анжус стал чемпионом», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «RT на русском».
На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.
- 1 ноября 2019
-
10:02
-
09:17
-
08:11
-
00:59
-
00:47
-
00:41
- 31 октября 2019
-
23:37
-
22:39
-
22:14
-
19:47
-
18:31
-
17:30
-
16:00
-
14:56
-
14:36
-
14:28
-
13:58
-
13:35
-
12:54
-
12:03
-
11:31
-
10:30
-
10:01
-
09:26
-
08:53
-
03:31
-
00:11
- 30 октября 2019
-
22:41
-
20:57
-
19:10
-
18:15
-
17:22
-
16:20
-
15:20
-
14:18