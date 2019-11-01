Руис рассказал о совете, который дал ему Тайсон

Мексиканский боксёр Энди Руис, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, рассказал о совете, полученном от легендарного боксёра Майка Тайсона.

«Однажды я встретился с Майком Тайсоном. Он из тех великих боксёров, с которыми я всегда хотел встретиться.

Майк посоветовал мне быть осторожным за пределами ринга. Он сказал, что на ринге я всё делаю классно, но за его пределами мне необходимо осторожничать.

Также он добавил, что люди вокруг меня должны оставаться скромными и воспринимать меня всерьёз», — приводит слова Руиса Daily Star.

7 декабря в Саудовской Аравии состоится матч-реванш Руиса и британца Энтони Джошуа, бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе. В поединке, состоявшемся в июне 2019 года, мексиканский боксёр неожиданно победил Джошуа.

Фьюри: Руис и Джошуа — два мешка

Чемпион мира по боксу помог оттолкать заглохший автомобиль. Видео