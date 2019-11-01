Тренер Ковалёва намекнул на возможное судейство в пользу Альвареса

Бадди Макгирт, тренер чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергея Ковалёва, опасается, что его подопечный может победить Сауля Альвареса только нокаутом, поскольку, по его мнению, судьи решат отдать победу мексиканцу, если бой продлится все 12 раундов.

«Вот как я это вижу. Если мы победим его, но решение примут не в нашу пользу, это увидит весь мир. Понимаете, что я имею в виду? Но такой парень, как Канело, не примет этого. Он захочет реванша.

Наш план в том, чтобы выйти и сделать то, что нужно, не переживать насчёт судей. В противном случае можно победить самого себя, беспокоясь о посторонних вещах», — цитирует Макгирта BoxingScene.

Ковалёв и Альварес сразятся в Лас-Вегасе в ночь со 2 на 3 ноября мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ковалёв — Альварес.

Ковалёв и Альварес провели дуэль взглядов. Видео