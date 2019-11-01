Отец Хабиба рассказал, что сын хотел закончить карьеру в 2014 году

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что сын впервые задумался о завершении карьеры после операции на крестообразной связке в 2014 году.

«Сын перенёс восемь переломов и четыре операции. Самую тяжёлую ему сделали в Германии, когда лечили межпозвоночную грыжу. Люди с подобными проблемами думают о том, будут ли нормально ходить, а Хабиб на третий день дошёл до окна с помощью каталки, а уже через четыре месяца побил Даррелла Хорчера.

После операции на крестообразной связке он спрашивал, будет ли его нога такой же подвижной, как раньше. К сожалению, нет. Замечаю это, когда он выполняет различные упражнения. Например, играя в футбол, он не может ударить по мячу с лёта с обеих ног. И тогда он как раз заговорил о завершении карьеры.

Я объяснил, что верю в него, а это всего лишь преграда на дальнейшем пути. В результате отправились на сборы, и Хабиб продолжил побеждать», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова «RT на русском».

Последний поединок Хабиб, на счету которого 28 побед в 28 боях в MMA, провёл 7 сентября, когда победил американца Дастина Порье и защитил чемпионство UFC в лёгком весе. Одним из возможных следующих его соперников считается американец Тони Фергюсон.