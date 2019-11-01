Поветкин поделился ожиданиями от боя с Хантером

Вчера, 31 октября, было официально подтверждено, что бывший чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александр Поветкин проведёт следующий бой с экс-претендентом на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Майклом Хантером. Встреча состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Ожиданиями от неё поделился сам Поветкин, отметивший сильные стороны соперника.

«До поединка с Хьюи Фьюри я почти год не выходил на ринг, восстанавливался после операции на локтях, поэтому я очень рад, что смогу провести ещё один бой в этом году. Хантер — сильный, хороший боксёр, высоко стоит в рейтингах. Думаю, будет хороший, интересный бой», — приводит слова россиянина официальный сайт промоутерской компании «Мир Бокса».