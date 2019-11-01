Поветкин поделился ожиданиями от боя с Хантером
Вчера, 31 октября, было официально подтверждено, что бывший чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александр Поветкин проведёт следующий бой с экс-претендентом на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Майклом Хантером. Встреча состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.
Ожиданиями от неё поделился сам Поветкин, отметивший сильные стороны соперника.
«До поединка с Хьюи Фьюри я почти год не выходил на ринг, восстанавливался после операции на локтях, поэтому я очень рад, что смогу провести ещё один бой в этом году. Хантер — сильный, хороший боксёр, высоко стоит в рейтингах. Думаю, будет хороший, интересный бой», — приводит слова россиянина официальный сайт промоутерской компании «Мир Бокса».
- 1 ноября 2019
-
18:47
-
17:34
-
17:12
-
16:08
-
15:10
-
14:16
-
13:41
-
12:51
-
11:36
-
11:17
-
11:00
-
10:32
-
10:02
-
09:17
-
08:11
-
00:59
-
00:47
-
00:41
- 31 октября 2019
-
23:37
-
22:39
-
22:14
-
19:47
-
18:31
-
17:30
-
16:00
-
14:56
-
14:36
-
14:28
-
13:58
-
13:35
-
12:54
-
12:03
-
11:31
-
10:30
-
10:01
Партнерский контент