Макгрегор признал себя виновным в деле о нападении на мужчину в дублинском пабе

В Дублине завершились судебные слушания об очередном правонарушении экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. На этот раз они казались инцидента в пабе. Напомним, что в одном из питейных заведений ирландской столицы спортсмен попытался угостить всех посетителей виски собственного производства. Когда один из клиентов паба отказался от предложения Конора, тот пустил в силу кулаки и нанёс пожилому мужчине удар в голову. Видео облетело всю мировую Сеть.

В результате судебного заседания Конор Макгрегор признал себя виновным и извинился за произошедшее, отметив, что не должен был допускать подобное поведение, сообщает MMA Fighting. В качестве наказания суд назначил ему штраф в размере € 1000.

Напомним, в 2019 году Конора также уже дважды подозревали в изнасиловании. Эти дела пока ещё не дошли до судебных инстанций.