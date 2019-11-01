Макгрегор признал себя виновным в деле о нападении на мужчину в дублинском пабе

В Дублине завершились судебные слушания об очередном правонарушении экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. На этот раз они казались инцидента в пабе. Напомним, что в одном из питейных заведений ирландской столицы спортсмен попытался угостить всех посетителей виски собственного производства. Когда один из клиентов паба отказался от предложения Конора, тот пустил в силу кулаки и нанёс пожилому мужчине удар в голову. Видео облетело всю мировую Сеть.
В результате судебного заседания Конор Макгрегор признал себя виновным и извинился за произошедшее, отметив, что не должен был допускать подобное поведение, сообщает MMA Fighting. В качестве наказания суд назначил ему штраф в размере € 1000.
Напомним, в 2019 году Конора также уже дважды подозревали в изнасиловании. Эти дела пока ещё не дошли до судебных инстанций.
- 1 ноября 2019
-
20:33
-
19:43
-
19:37
-
18:47
-
17:34
-
17:12
-
16:08
-
15:10
-
14:16
-
13:41
-
12:51
-
11:36
-
11:17
-
11:00
-
10:32
-
10:02
-
09:17
-
08:11
-
00:59
-
00:47
-
00:41
- 31 октября 2019
-
23:37
-
22:39
-
22:14
-
19:47
-
18:31
-
17:30
-
16:00
-
14:56
-
14:36
-
14:28
-
13:58
-
13:35
-
12:54
-
12:03