Цзю рассказал, в чём считает Ковалёва своим конкурентом

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился ожиданиями от противостояния Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса, которое пройдёт в ночь со 2 на 3 ноября мск в Лас-Вегасе.

«Когда два человека выходят на ринг, то у каждого есть шанс. Всё зависит от подготовки, есть много маленьких нюансов. Иногда у лучшего боксёра мира может быть не стопроцентная подготовка. Я думаю, что в этом поединке очень важно выбрать правильную тактику.



Стоит ли бояться, что Ковалёва могут засудить в США? Есть поговорка: «Бояться волков – в лес не ходить». Выходя на ринг, о судействе не надо думать. Нужно выходить и делать свою работу на 100%.



Будет Ковалёв величайшим боксёром в истории России, если победит Альвареса? Безусловно, Сергей занял большую нишу в истории бокса в России. Но он является моим конкурентом в этом вопросе, поэтому с моей стороны будет неэтично говорить о подобных вещах.



По поводу проблем Ковалёва с выносливостью: я надеюсь, что та подготовка, которую они с новым тренером сделали, позволит сыграть правильную роль. Уйдёт Ковалёв на пенсию после этого боя? Ему 36 лет, и если есть желание, то можно ещё и продолжить. Понимаете, победа – это такая зараза, что когда ты ещё в хорошей форме, то возраст не помеха», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.