Мехонцев: задача Ковалёва — проехаться трактором по Альваресу

Чемпион мира и олимпийский чемпион известный боксёр-профессионал Егор Мехонцев поделился ожиданиями от поединка Сергея Ковалёва с Саулем Альваресом. По словам россиянина, Ковалёву в этом бою нужно решить всё как можно быстрее и «проехаться» по сопернику.
«Трудно оценить шансы Ковалёва. У букмекеров фаворит – Альварес. Только лишь по этому фактору нельзя делать прогноз. Не известно, как будет подготовлен Альварес. На фотографии Алексей заметно крупнее Альвареса. Не думаю, что габариты спортсменов будут определяющим фактором. Я тоже был «недовеском», но выиграл и чемпионат мира, и чемпионат Европы. У Альвареса будет преимущество в скорости.
Настораживает, что Ковалёв взял бой за полтора месяца до его начала. Не знаю, как он отдыхает или расслабляется.
Психологически себя возможно подготовить за такое время, а физически? Уже поздно об этом говорить. Скоро узнаем. В прессе упоминается, что у него бывают проблемы с режимом.
Если бой затянется, то не факт, что Ковалёв выиграет. Альварес из более лёгкого веса. Он будет быстрее, будет лучше дышать. Задача Сергея — проехаться трактором по Альваресу. Задачей Альвареса станет переиграть Ковалёва. Шансов в рубке у него нет. Сергей имеет шансы победить.
Уйдёт ли Ковалёв на пенсию? Не знаю. Если будет бой за хорошие деньги, то зачем ему уходить? Каждый в праве распоряжаться своим здоровьем», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
Встреча мексиканца и россиянина пройдёт ранним утром 3 ноября мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Альварес — Ковалёв.
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