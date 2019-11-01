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Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка»

Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка»
Бокс/ММА / ММА 0

В ночь с 2 на 3 ноября мск в Нью-Йорке состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 244. В его главном бою встретятся Нейт Диаз и Хорхе Масвидаль. Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF. В преддверии турнира в UFC показали, как выглядит эта регалия.

Фотографию пояса прокомментировал и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, выразивший притязания на такую награду.

«Скажите им, что я хочу, чтобы этот пояс блестел. Теперь сделайте и для меня пояс самого жёсткого ублюдка», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».

Фото пояса BMF можно увидеть на официальной странице UFC в «Твиттере».

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Диаз — Масвидаль.

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