Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка»

В ночь с 2 на 3 ноября мск в Нью-Йорке состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 244. В его главном бою встретятся Нейт Диаз и Хорхе Масвидаль. Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF. В преддверии турнира в UFC показали, как выглядит эта регалия.
Фотографию пояса прокомментировал и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, выразивший притязания на такую награду.
«Скажите им, что я хочу, чтобы этот пояс блестел. Теперь сделайте и для меня пояс самого жёсткого ублюдка», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».
Фото пояса BMF можно увидеть на официальной странице UFC в «Твиттере».
Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Диаз — Масвидаль.
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