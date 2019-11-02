Гастелум подозревается в жульничестве на взвешивании перед турниром UFC 244

В ночь с 2 на 3 ноября мск в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 244. В его соглавном событии встретятся бойцы среднего веса, экс-претенденты на титул Келвин Гастелум и Даррен Тилл.
В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания, во время которой Гастелума заподозрили в жульничестве. Когда американец встал на весы он поднял руки, показывая, что не опирается на полотенце. В это же время он незаметно облокотился рукой на своего тренера, стоявшего позади.
Вес Гастелума по итогам взвешивания составил 184 фунта, что на 2 фунта меньше лимита весовой категории. Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк проведёт проверку по данному эпизоду.
Фото также можно посмотреть в «Твиттере».
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