Гастелум избежал серьёзных санкций, его бой с Тиллом состоится

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приняла решение не дисквалифицировать Келвина Гастелума из-за инцидента на взвешивании, сообщает MMAFighting. Бой Гастелума с Дарреном Тиллом состоится без санкций в адрес Гастеллума.



При этом комиссия инициирует расследование в отношении Гастелума и примет дисциплинарные меры, если контакт во время процедуры взвешивания будет признан очевидным, поскольку это является нарушением спортивной политики NYSAC.



Напомним, на взвешивании Гастелума заподозрили в жульничестве. Когда американец встал на весы, он поднял руки, показывая, что не опирается на полотенце. При этом он незаметно облокотился рукой на своего тренера, стоявшего позади.



Вес Гастелума по итогам взвешивания составил 184 фунта, что на 2 фунта меньше лимита весовой категории.

Гастелум подозревается в жульничестве на взвешивании перед турниром UFC 244