Дуэйн Джонсон сыграет главную роль в фильме о легенде ММА

Голливудский актёр, бывший рестлер Дуэйн Скала Джонсон спродюсирует и сыграет главную роль в биографическом фильме о легенде смешанных единоборств Марке Керре по прозвищу Крушащая Машина, сообщает MMAFighting. Консультантами фильма станут бывшие бойцы UFC и PRIDE.



«Я с гордостью могу объявить, что я и Seven Bucks Production снимем фильм о жизни одного из отцов-основателей ММА, Крушащей Машине Марке Керре. Его история невероятна. Это парень, который дважды выигрывал турниры тяжеловесов UFC на заре организации, он перешёл в PRIDE и выступал там на невероятном уровне», — заявил Джонсон.



Марк Керр в карьере провёл 27 боёв, одержав 15 побед. Он выиграл титулы на турнирах UFC 14 и UFC 15 в 1997 году.

Пока неизвестно, когда именно фильм увидит свет, — у Джонсона сейчас напряжённый график, и запланирован выход семи фильмов с его участием.



Джонсон в эти выходные присутствует на турнире UFC 244 и вручит по итогам боя Нейта Диаза и Хорхе Масвидаля победителю пояс «самого жёсткого ублюдка» UFC.