Дуэйн Джонсон сыграет главную роль в фильме о легенде ММА

Голливудский актёр, бывший рестлер Дуэйн Скала Джонсон спродюсирует и сыграет главную роль в биографическом фильме о легенде смешанных единоборств Марке Керре по прозвищу Крушащая Машина, сообщает MMAFighting. Консультантами фильма станут бывшие бойцы UFC и PRIDE.
«Я с гордостью могу объявить, что я и Seven Bucks Production снимем фильм о жизни одного из отцов-основателей ММА, Крушащей Машине Марке Керре. Его история невероятна. Это парень, который дважды выигрывал турниры тяжеловесов UFC на заре организации, он перешёл в PRIDE и выступал там на невероятном уровне», — заявил Джонсон.
Марк Керр в карьере провёл 27 боёв, одержав 15 побед. Он выиграл титулы на турнирах UFC 14 и UFC 15 в 1997 году.
Пока неизвестно, когда именно фильм увидит свет, — у Джонсона сейчас напряжённый график, и запланирован выход семи фильмов с его участием.
Джонсон в эти выходные присутствует на турнире UFC 244 и вручит по итогам боя Нейта Диаза и Хорхе Масвидаля победителю пояс «самого жёсткого ублюдка» UFC.
- 2 ноября 2019
-
08:26
-
07:42
-
04:11
-
02:48
-
00:21
- 1 ноября 2019
-
23:32
-
22:47
-
21:13
-
20:33
-
19:43
-
19:37
-
18:47
-
17:34
-
17:12
-
16:08
-
15:10
-
14:16
-
13:41
-
12:51
-
11:36
-
11:17
-
11:00
-
10:32
-
10:02
-
09:17
-
08:11
-
00:59
-
00:47
-
00:41
- 31 октября 2019
-
23:37
-
22:39
-
22:14
-
19:47
-
18:31
-
17:30