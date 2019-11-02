На Виталия Кличко завели уголовное дело из-за возможного злоупотребления властью

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело на мэра Киева Виталия Кличко по требованию Высшего антикоррупционного суда, сообщает РБК-Украина.



По состоянию на 31 октября продолжается досудебное расследование. Высший антикоррупционный суд Украины обязал бюро открыть дело в отношении Кличко по подозрению в возможном злоупотреблении властью.



В бюро отметили, что не расследуют факт возможной государственной измены со стороны Кличко и двух его заместителей. Дело, заведённое на Кличко, касается вероятного хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. По мнению Киеврады Кличко использовал бюджетные средства Киева в завышенных размерах. Средства перечислялись компании, выигравшей тендер по реконструкции моста.