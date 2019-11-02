На Виталия Кличко завели уголовное дело из-за возможного злоупотребления властью
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело на мэра Киева Виталия Кличко по требованию Высшего антикоррупционного суда, сообщает РБК-Украина.
По состоянию на 31 октября продолжается досудебное расследование. Высший антикоррупционный суд Украины обязал бюро открыть дело в отношении Кличко по подозрению в возможном злоупотреблении властью.
В бюро отметили, что не расследуют факт возможной государственной измены со стороны Кличко и двух его заместителей. Дело, заведённое на Кличко, касается вероятного хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. По мнению Киеврады Кличко использовал бюджетные средства Киева в завышенных размерах. Средства перечислялись компании, выигравшей тендер по реконструкции моста.
- 2 ноября 2019
-
12:07
-
11:33
-
09:49
-
08:26
-
07:42
-
04:11
-
02:48
-
00:21
- 1 ноября 2019
-
23:32
-
22:47
-
21:13
-
20:33
-
19:43
-
19:37
-
18:47
-
17:34
-
17:12
-
16:08
-
15:10
-
14:16
-
13:41
-
12:51
-
11:36
-
11:17
-
11:00
-
10:32
-
10:02
-
09:17
-
08:11
-
00:59
-
00:47
-
00:41
- 31 октября 2019
-
23:37
-
22:39
-
22:14
Партнерский контент