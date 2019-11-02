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На Виталия Кличко завели уголовное дело из-за возможного злоупотребления властью

На Виталия Кличко завели уголовное дело из-за возможного злоупотребления властью
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело на мэра Киева Виталия Кличко по требованию Высшего антикоррупционного суда, сообщает РБК-Украина.

По состоянию на 31 октября продолжается досудебное расследование. Высший антикоррупционный суд Украины обязал бюро открыть дело в отношении Кличко по подозрению в возможном злоупотреблении властью.

В бюро отметили, что не расследуют факт возможной государственной измены со стороны Кличко и двух его заместителей. Дело, заведённое на Кличко, касается вероятного хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. По мнению Киеврады Кличко использовал бюджетные средства Киева в завышенных размерах. Средства перечислялись компании, выигравшей тендер по реконструкции моста.

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