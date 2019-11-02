«Он больше не Крушитель. Уорд уверен в победе Альвареса над Ковалёвым

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд поделился мнением о поединке между Сергеем Ковалёвым и Саулем Альваресом.
«Не видел сильной правой руки Ковалёва в поединке с Ярдом. Я смотрел весь бой. Видел хороший джеб для стареющего боксёра. Он не был уверен в себе, как раньше. Он больше не Крушитель. Теперь он Сергей Ковалёв. Это огромная разница. Тот парень ушёл, его давно нет. Впереди — бой Канело с Сергеем Ковалёвым. Всё ещё очень грозным, опасным соперником, но уже не тем, что был раньше.
Думаю, первые шесть раундов будут очень интересными. Максимум в них для Альвареса — 3-3 по раундам или даже 2-4. Но в конечном итоге Альварес сможет наносить удары по телу Ковалёву, а Сергей не умеет так работать по корпусу. Поставил бы на победу Альвареса в поздних раундах. Или даже решением судей», — приводит слова Андре Уорда BoxingScene.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ковалёв — Альварес.
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