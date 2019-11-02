Валуев: сомневаюсь, что бой Ковалёва и Альвареса завершится нокаутом

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе депутат Государственной думы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка Сергея Ковалёва с Саулем Альваресом.



«Шансы у Ковалёва есть. Но положительные моменты будут у Ковалёва в первой половине боя.



Конечно, в США Ковалёва могут засудить. Ставки высоки, и они больше в сторону Канело в силу молодости, раскрученности.



Мне трудно оценить, сможет ли Сергей выдержать темп боя: разница в возрасте, усталость к концу боя — это всё, на что может надеяться Альварес. Сомневаюсь, что бой закончится нокаутом.



Стоит отметить, что малая пауза между боями Ковалёва делает акцент на Альвареса. Для Сергея это не лучшие условия боя. Альварес давно готовится к этому поединку, в отличие от Ковалёва, который недавно провёл бой в Екатеринбурге.



По большому счёту, Ковалёв уже является лучшим боксёром в России. Его фамилия навсегда останется в топе российских профессиональных боксёров», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Капущаком.



Встреча мексиканца и россиянина пройдёт ранним утром 3 ноября мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Альварес — Ковалёв.

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