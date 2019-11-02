Бразильская восходящая звезда UFC хочет получить российское гражданство

Бразильский боец UFC Джонни Уокер признался, что планирует получить российское гражданство, если представится возможность. Уокер готовится к поединку с Кори Андерсоном в России.



«Познакомился с владельцем этого зала Гором Азизяном в Таиланде. Он сказал, что в России очень много хороших борцов, и предложил мне подготовиться к следующему бою именно в вашей стране. Целью было — подтянуть борьбу и провести качественные спарринги.



Российский паспорт? Да, были мысли на этот счёт. Если будет возможность, российский паспорт мне бы пригодился для дальнейших визитов в Россию, чтобы я мог проводить здесь больше времени и подтягивать навыки в борьбе. Мне понравилось готовиться к боям здесь, меня устраивают еда и погода и особенно местные девушки. Одни плюсы», — приводит слова Джонни Уокера «Советский спорт».