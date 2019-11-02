Альварес — о бое с Ковалёвым: удары будут чувствоваться сильнее

Чемпион WBA в среднем весе мексиканский боксёр Сауль Альварес перед поединком с чемпионом WBO в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым признался, что думал об адаптации к новому весу. Альварес впервые будет выступать в этой весовой категории.

«Безусловно, я должен быть очень осторожным, ведь оказываюсь в новой весовой категории. Очевидно, что удары будут чувствоваться сильнее. Но, как уже говорил, я верю в свою физическую силу и мои способности, также рассчитывают на свой опыт. Нужно всё объединить вместе», — цитирует Альвареса Boxing Scene.

Бой Альвареса с Ковалёвым состоится 3 ноября в Лас-Вегасе, США. Поединок начнётся примерно в 6:00 мск. Бой будет проходить на ринге в казино MGM Grand.