Масвидаль хочет провести бой с Макгрегором

Американский боец ММА Хорхе Масвидаль поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре. Масвидаль заявил, что хотел бы провести бой с ирландцем.

«Конор делал удивительные вещи в нашем виде спорта, отдаю ему должное. Он владел двумя поясами, стал автором самого быстрого нокаута в титульном поединке. Вы знаете всё запоминающееся, что он сделал.

В последнее время он не выходил в октагон, но, если вернётся, я бы хотел с ним подраться. Он настоящий боец», —приводит слова Масвидаля MMA Junkie.

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года, тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Предполагается, что Макгрегор вернётся в UFC 18 января 2020 года. Он проведёт бой с Дональдом Серроне.