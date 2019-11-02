Масвидаль хочет провести бой с Макгрегором
Американский боец ММА Хорхе Масвидаль поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре. Масвидаль заявил, что хотел бы провести бой с ирландцем.
«Конор делал удивительные вещи в нашем виде спорта, отдаю ему должное. Он владел двумя поясами, стал автором самого быстрого нокаута в титульном поединке. Вы знаете всё запоминающееся, что он сделал.
В последнее время он не выходил в октагон, но, если вернётся, я бы хотел с ним подраться. Он настоящий боец», —приводит слова Масвидаля MMA Junkie.
Макгрегор в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года, тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Предполагается, что Макгрегор вернётся в UFC 18 января 2020 года. Он проведёт бой с Дональдом Серроне.
Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка»
- 2 ноября 2019
-
20:35
-
19:31
-
18:35
-
18:19
-
17:35
-
16:49
-
15:19
-
14:30
-
14:00
-
13:01
-
12:07
-
11:33
-
09:49
-
08:26
-
07:42
-
04:11
-
02:48
-
00:21
- 1 ноября 2019
-
23:32
-
22:47
-
21:13
-
20:33
-
19:43
-
19:37
-
18:47
-
17:34
-
17:12
-
16:08
-
15:10
-
14:16
-
13:41
-
12:51
-
11:36
-
11:17
-
11:00
Партнерский контент