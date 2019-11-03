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Орловский был нокаутирован Розенструйком на 29-й секунде

Орловский был нокаутирован Розенструйком на 29-й секунде
Бокс/ММА / ММА 0

Белорусский боец Андрей Орловский в рамках турнира UFC 244 был нокаутирован суринамцем Жаирзиньо Розенструйком на 29-й секунде поединка.

После данного боя Орловский имеет в активе 28 побед, из них 17 нокаутом, и 19 поражений. У Розенструйка – 9 побед (8 нокаутом), без поражений.

Это поражение стало для белоруса 11-м по счёту, которое он потерпел нокаутом.

Боец из Суринама является автором третьего по скорости нокаута. Летом этого года ему потребовалось 9 секунд, чтобы нокаутировать представителя Соединённых Штатов Америки Аллена Кроудера. Самый быстрый нокаут на счету Хорхе Масвидаля, второе место в этом списке занимает Дон Фраю.

Главным сражением турнира станет бой между Хорхе Масвидалем и Нейтом Диазом.

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