Орловский был нокаутирован Розенструйком на 29-й секунде
Белорусский боец Андрей Орловский в рамках турнира UFC 244 был нокаутирован суринамцем Жаирзиньо Розенструйком на 29-й секунде поединка.
После данного боя Орловский имеет в активе 28 побед, из них 17 нокаутом, и 19 поражений. У Розенструйка – 9 побед (8 нокаутом), без поражений.
Это поражение стало для белоруса 11-м по счёту, которое он потерпел нокаутом.
Боец из Суринама является автором третьего по скорости нокаута. Летом этого года ему потребовалось 9 секунд, чтобы нокаутировать представителя Соединённых Штатов Америки Аллена Кроудера. Самый быстрый нокаут на счету Хорхе Масвидаля, второе место в этом списке занимает Дон Фраю.
Главным сражением турнира станет бой между Хорхе Масвидалем и Нейтом Диазом.
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