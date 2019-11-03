Ковалёв тяжёлым нокаутом проиграл Альваресу и потерял титул чемпиона мира

В Лас-Вегасе, штат Невада, США, завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча в полутяжёлом весе между Сергеем Ковалёвым и Саулем Альваресом.



Мексиканец с первых минут работал сосредоточенно и был собранным в обороне, что не давало возможности Ковалёву найти прорехи в обороне соперника. С четвёртого раунда Канело начал прибавлять и в атаке и постепенно стал забирать преимущество.



В последней трети поединка Альварес уже полностью контролировал ход происходившего на ринге. В одиннадцатом раунде мексиканец провёл жёсткую атаку и отправил россиянина в тяжёлый нокаут. Сергей встал на ноги лишь при посторонней помощи.

Таким образом, Ковалёв утратил титул чемпиона мира, в то время как Сауль завоевал пояс в четвёртой весовой категории.