Мехонцев посоветовал Ковалёву уйти, вспомнив о трагедиях Дадашева и Симакова

Чемпион мира и олимпийский чемпион Егор Мехонцев поделился впечатлениями от выступления Сергея Ковалёва в бою с Саулем Альваресом. По его словам, после сокрушительного поражения от мексиканца Ковалёву стоит завершить карьеру.

«Думаю, Ковалёву стоит уйти. Здоровье дороже. Соотечественники и болельщики поддержат его, я в том числе. Его решение должно быть мужским: либо уйти, либо продолжить. У него семья, маленькие дети.

Бывает всякое, например, как Дадашев. Сергей сам боксировал с парнем, который после боя с ним же и умер.

Здесь надо думать самому, как подскажут внутренние инстинкты, как принять решение. В любом случае оно будет непростым. Что касается боя с соотечественниками — Биволом или Бетербиевым, — я бы ему не советовал», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.