Альварес был в два раза точнее Ковалёва, но выбросил в два раза меньше ударов
Сауль Альварес в бою с Сергеем Ковалёвым был более чем в два раза точнее соперника, но при этом показал гораздо меньшую активность.
Так, за поединок мексиканец выбросил в сторону соперника 345 ударов, донеся до цели 133 из них, что составляет 38,6% точности. Россиянин же пробил в сторону Канело 745 раз, но попал в цель лишь в 115 случаях. Таким образом, точность его ударов составила лишь 15,4%.
577 ударов Ковалёва из 745 пришлись на джебы, а оставшиеся 168 были силовыми. Напомним, на карточках судей по итогам десяти раундов лидировал Альварес.
Ранним утром 3 ноября мск в Лас-Вегасе прошёл бой Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса. Мексиканец нокаутировал соперника в одиннадцатом раунде и стал чемпионом мира в четвёртой весовой категории.
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