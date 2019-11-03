Валуев считает, что Альварес сильнее Бетербиева и Бивола

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев поделился впечатлениями от поражения экс-чемпиона мира Сергея Ковалёва в бою с Саулем Альваресом, а также заявил, что считает мексиканца сильнейшим боксёром полутяжёлого веса.

«Ковалёв выглядел неожиданно. Думаю, он берёг силы, был настроен на поздние раунды. На мой взгляд, сказывалась усталость после прошлого боя, не было паузы. Альварес был хорош, на коне. Мексиканец к этому бою готовился дольше, целенаправленно. Они учли, по-моему, абсолютно всё: с точки зрения постановки боя, а также тактики. Всё было безупречно. Сергей дал Альваресу поработать, а для мексиканца это подарок, которым он и воспользовался.



Не люблю рассуждать, стоит или не стоит уходить бойцу. Думаю, Сергей вполне может зарабатывать деньги на рейтинговых боях. Альварес сейчас будет сражаться с молодыми бойцами в полутяжёлой весовой категории, есть вариант с тем же Бетербиевым. Скорость Альвареса выше, техника выше, тактика тоже. Если сравнивать недавний бой Бетербиева, то Канело выиграл бы в бою с Артуром. Что касается боя с Дмитрием Биволом, то здесь есть опасность в том, что Альварес мог бы прорваться на удобную дистанцию. На сегодня Альварес в этой весовой категории сильнейший. Дальше они будут как-то договариваться, встречаться. Альварес не исключает, что хотел бы быть в «абсолютке».



Что касается боя Ковалёва с Биволом или Бетербиевым, думаю, он вряд ли состоится. Промоутеры не будут заинтересованы в этом поединке. Сейчас они посмотрят, как будут развиваться договорные события, а также по защитам. Если будут успевать, то проведут добровольные бои, а дальше — Альварес. Сауль будет целенаправленно к кому-то готовиться. Думаю, уже сегодня его штаб сидит и раздумывает над тактикой для следующего соперника, смотрят временные отрезки, события и будут договариваться с кем-то из наших боксёров», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.