Ковалёв: сегодня был не мой день

Бывший трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал поражение от Сауля Альвареса, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Сегодня был не мой день. Всех благодарю за поддержку. К сожалению, в нашем виде спорта, как и в каждом, бывают взлёты и падения. Я ещё вернусь! Сегодня я проиграл, но всё ещё будет», — написал россиянин.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Сергея Ковалёва в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 3 ноября мск Сергей Ковалёв досрочно проиграл Саулю Альваресу и утратил титул чемпиона мира по версии WBO. В одиннадцатом раунде россиянин пропустил несколько жёстких ударов соперника, упал на канвас и смог подняться лишь с посторонней помощью.