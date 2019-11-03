Ковалёв: сегодня был не мой день
Бывший трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал поражение от Сауля Альвареса, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Сегодня был не мой день. Всех благодарю за поддержку. К сожалению, в нашем виде спорта, как и в каждом, бывают взлёты и падения. Я ещё вернусь! Сегодня я проиграл, но всё ещё будет», — написал россиянин.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Сергея Ковалёва в «Инстаграме».
Напомним, ранним утром 3 ноября мск Сергей Ковалёв досрочно проиграл Саулю Альваресу и утратил титул чемпиона мира по версии WBO. В одиннадцатом раунде россиянин пропустил несколько жёстких ударов соперника, упал на канвас и смог подняться лишь с посторонней помощью.
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