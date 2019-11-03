Де ла Хойя назвал Альвареса лидером рейтинга Pound-for-Pound

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя прокомментировал успешное выступление Сауля Альвареса в поединке с Сергеем Ковалёвым, назвав его лучшим боксёром мира вне зависимости от весовой категории.
«У него был отличный план на бой. Все мы в Golden Boy знали, что Сауль победит досрочно, и это случилось. Канело доказал всем остальным, что они были неправы. Альварес — особенный боец. Он не только один из лучших мексиканских боксёров в России, он лидер рейтинга Pound-for-Pound. Он поднялся сразу на две весовые категории. Вы не можете мне говорить о Кроуфорде и Ломаченко, кто-либо из них поднялся на две категории? Нет, это сделал Сауль, потому что он хочет быть великим.
Он хочет оставить наследие, а для этого нужно рисковать. Это то, что и сделал Альварес", — сказал де ла Хойя на пресс-конференции после боя, видео которой размещено на YouTube-канале FightHub.
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