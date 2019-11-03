Ковалёв госпитализирован после боя с Альваресом
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв госпитализирован после досрочного поражения в бою с Саулем Альваресом. Об этом рассказала промоутер россиянина Кэти Дува на пресс-конференции после боя, фрагменты которой размещены на YouTube-канале FightHub. По её словам, с Сергеем всё в порядке, а госпитализация является мерой предосторожности.
Напомним, ранним утром 3 ноября Сергей Ковалёв встретился с Саулем Альваресом. Мексиканец нокаутировал соперника в одиннадцатом раунде. Таким образом, Ковалёв в третий раз в карьере потерял титул чемпиона мира в полутяжёлом дивизионе. Что касается Альвареса, он завоевал пояс в четвёртой весовой категории, а на данный момент является действующим чемпионом в трёх дивизионах.
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