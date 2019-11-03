Томпсон, Ли и Андерсон получили бонусы от UFC

Ранним утром 3 ноября мск в Нью-Йорке завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 244. По его итогам руководство лиги распределило между участниками шоу традиционные бонусы.

Так, дополнительные выплаты в размере $ 50 тыс. получили Стивен Томпсон и Висенте Луке, чьё противостояние было признано лучшим боем вечера, сообщает MMA Fighting.

Чек на такую же сумму получил экс-претендент на титул временного чемпиона в лёгком весе Кевин Ли. В бою с до того небитым Грегором Гиллеспи он победил в первом раунде, нокаутировав противника красивейшим хед-киком, эта победа была признана выступлением вечера.

Ещё $ 50 тыс. за выступление вечера получил Кори Андерсон. Боец полутяжёлого веса в первом раунде нокаутировал Джонни Уокера.