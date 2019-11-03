Орловский: я облажался
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский прокомментировал неудачное выступление на турнире UFC 244, который завершился ранним утром 3 ноября мск в Нью-Йорке. Белорус выступил в предварительном карде шоу и менее чем за 30 секунд проиграл нокаутом небитому суринамцу Жаирзиньо Розенстрайку.
«Нечего сказать, облажался! Кто был за меня — прошу прощения, а тем кто против — пируйте. Сегодня не мой вечер, полежу, погрущу, залижу раны и начну опять подниматься, мне не впервой. Ещё раз спасибо», — написал спортсмен.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Андрея Орловского в «Инстаграме».
Отметим, что это уже девятое поражение белоруса в последних 12 встречах. В феврале 2020 года ему исполнится 41 год.
- 3 ноября 2019
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