Орловский: я облажался

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский прокомментировал неудачное выступление на турнире UFC 244, который завершился ранним утром 3 ноября мск в Нью-Йорке. Белорус выступил в предварительном карде шоу и менее чем за 30 секунд проиграл нокаутом небитому суринамцу Жаирзиньо Розенстрайку.

«Нечего сказать, облажался! Кто был за меня — прошу прощения, а тем кто против — пируйте. Сегодня не мой вечер, полежу, погрущу, залижу раны и начну опять подниматься, мне не впервой. Ещё раз спасибо», — написал спортсмен.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Андрея Орловского в «Инстаграме».

Отметим, что это уже девятое поражение белоруса в последних 12 встречах. В феврале 2020 года ему исполнится 41 год.