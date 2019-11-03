Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Орловский: я облажался

Орловский: я облажался
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский прокомментировал неудачное выступление на турнире UFC 244, который завершился ранним утром 3 ноября мск в Нью-Йорке. Белорус выступил в предварительном карде шоу и менее чем за 30 секунд проиграл нокаутом небитому суринамцу Жаирзиньо Розенстрайку.

«Нечего сказать, облажался! Кто был за меня — прошу прощения, а тем кто против — пируйте. Сегодня не мой вечер, полежу, погрущу, залижу раны и начну опять подниматься, мне не впервой. Ещё раз спасибо», — написал спортсмен.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Андрея Орловского в «Инстаграме».

Отметим, что это уже девятое поражение белоруса в последних 12 встречах. В феврале 2020 года ему исполнится 41 год.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019