Бивол: бой с Альваресом — лучший вариант для меня
Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился мыслями о возможном поединке с новоиспечённым чемпионом мира по версии WBO в этом дивизионе Саулем Альваресом, отметив, что противостояние с ним является лучшим вариантом для его карьеры.
«Бой с Альваресом — лучший вариант для меня. У него есть пояс, имя, я могу заработать достаточно на этом поединке. Так что, конечно, это лучший бой для меня. Я согласен с ним подраться как во втором среднем весе, так и в полутяжёлом. Хоть в первом тяжёлом весе», — сказал Бивол в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHype.
Ранним утром 3 ноября мск Сауль Альварес в 11-м раунде нокаутировал Сергея Ковалёва и завоевал титул в четвёртой весовой категории.
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