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Нурмагомедов: в каждой игре есть конец

Нурмагомедов: в каждой игре есть конец
Бокс/ММА / ММА 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов оставил в своих социальных сетях намёк на возможное скорое завершение карьеры.

«Постоянно играть не получится, в каждой игре есть конец. Просто будь собой, отвечаю, так лучше», — написал в своём инстаграм-аккаунте Хабиб Нурмагомедов.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в сентябре 2019 года, победив удушающим приёмом временного чемпиона организации Дастина Порье. Эта защита титула стала для Нурмагомедова второй в карьере после завоевания чемпионского титула в апреле 2018 года в поединке с Элом Яквинтой.

По действующему контракту у Нурмагомедова соталось два поединка. Следующий бой, предположительно, Нурмагомедов проведёт весной 2020 года против Тони Фергюсона.

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