Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Альварес откажется от титула, который он отобрал у Ковалёва

Альварес откажется от титула, который он отобрал у Ковалёва
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира в четырёх весовых категориях Сауль Альварес вернётся в средний вес и откажется от титула, завоёванного в поединке с Сергеем Ковалёвым.

«Сауль вернётся в средний вес», — приводит слова представителя команды спортсмена ТАСС.

Это означает, что Альварес откажется от титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO, который ранее принадлежал россиянину Сергею Ковалёву. Альварес в ночь на 3 ноября мск победил Ковалёва тяжёлым нокаутом в 11-м раунде.

Напомним, благодаря победе над Ковалёвым мексиканец стал чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе и таким образом завоевал титул в четвёртой весовой категории. А Ковалёв потерпел уже четвёртое поражение в профессиональной карьере.

Ковалёва отправили в тяжёлый нокаут и, кажется, на пенсию…
Крашеру сильно досталось от Альвареса, и это — повод задуматься об уходе. Великий русский чемпион не смог пройти главное испытание.
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019