Альварес откажется от титула, который он отобрал у Ковалёва

Чемпион мира в четырёх весовых категориях Сауль Альварес вернётся в средний вес и откажется от титула, завоёванного в поединке с Сергеем Ковалёвым.



«Сауль вернётся в средний вес», — приводит слова представителя команды спортсмена ТАСС.



Это означает, что Альварес откажется от титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO, который ранее принадлежал россиянину Сергею Ковалёву. Альварес в ночь на 3 ноября мск победил Ковалёва тяжёлым нокаутом в 11-м раунде.



Напомним, благодаря победе над Ковалёвым мексиканец стал чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе и таким образом завоевал титул в четвёртой весовой категории. А Ковалёв потерпел уже четвёртое поражение в профессиональной карьере.