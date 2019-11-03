Альварес откажется от титула, который он отобрал у Ковалёва
Чемпион мира в четырёх весовых категориях Сауль Альварес вернётся в средний вес и откажется от титула, завоёванного в поединке с Сергеем Ковалёвым.
«Сауль вернётся в средний вес», — приводит слова представителя команды спортсмена ТАСС.
Это означает, что Альварес откажется от титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO, который ранее принадлежал россиянину Сергею Ковалёву. Альварес в ночь на 3 ноября мск победил Ковалёва тяжёлым нокаутом в 11-м раунде.
Напомним, благодаря победе над Ковалёвым мексиканец стал чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе и таким образом завоевал титул в четвёртой весовой категории. А Ковалёв потерпел уже четвёртое поражение в профессиональной карьере.
Ковалёва отправили в тяжёлый нокаут и, кажется, на пенсию…
Крашеру сильно досталось от Альвареса, и это — повод задуматься об уходе. Великий русский чемпион не смог пройти главное испытание.
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