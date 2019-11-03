Хабиб — Уайту: спроси у Трампа, где виза моего отца

Российский чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов призвал Дэну Уайта поговорить с президентом США Дональдом Трампом о визе для отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова.

«Спроси его, где виза моего отца», — написал в комментариях к совместному фото Трампа и Уайта Хабиб.

Фото: «Инстаграм» Дэны Уайта

Ранее боец в своём «инстаграме» уже призывал президента промоушена Дэну Уайта похлопотать у главы США за Абдулманапа Нурмагомедова, который уже долгое время не может получить право на въезд в страну. Виза отца Хабиба Нурмагомедова была аннулирована в 2016 году по неизвестным причинам.



Нурмагомедов-старший смог секундировать своему сыну на турнире в Абу-Даби, на котором Хабиб одержал победу над Дастином Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC.