Хабиб — Уайту: спроси у Трампа, где виза моего отца
Российский чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов призвал Дэну Уайта поговорить с президентом США Дональдом Трампом о визе для отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова.
«Спроси его, где виза моего отца», — написал в комментариях к совместному фото Трампа и Уайта Хабиб.
Фото: «Инстаграм» Дэны Уайта
Ранее боец в своём «инстаграме» уже призывал президента промоушена Дэну Уайта похлопотать у главы США за Абдулманапа Нурмагомедова, который уже долгое время не может получить право на въезд в страну. Виза отца Хабиба Нурмагомедова была аннулирована в 2016 году по неизвестным причинам.
Нурмагомедов-старший смог секундировать своему сыну на турнире в Абу-Даби, на котором Хабиб одержал победу над Дастином Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC.
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