Обследование не выявило у Ковалёва проблем со здоровьем после нокаута
Обследование не выявило проблем у бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва. Боксёр госпитализирован после досрочного поражения в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
«Никаких проблем нет. Со здоровьем всё хорошо», — цитирует одного из членов команды Ковалёва ТАСС.
Ранним утром 3 ноября Сергей Ковалёв встретился с Саулем Альваресом. Мексиканец нокаутировал соперника в одиннадцатом раунде. Позднее было принято решение провести дополнительное медобследование Ковалева.
Ковалёв в третий раз в карьере потерял титул чемпиона мира в полутяжёлом дивизионе. Что касается Альвареса, он завоевал пояс в четвёртой весовой категории, а на данный момент является действующим чемпионом в трёх дивизионах.
Ковалёв госпитализирован после боя с Альваресом
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