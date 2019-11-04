Обследование не выявило у Ковалёва проблем со здоровьем после нокаута

Обследование не выявило проблем у бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва. Боксёр госпитализирован после досрочного поражения в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Никаких проблем нет. Со здоровьем всё хорошо», — цитирует одного из членов команды Ковалёва ТАСС.

Ранним утром 3 ноября Сергей Ковалёв встретился с Саулем Альваресом. Мексиканец нокаутировал соперника в одиннадцатом раунде. Позднее было принято решение провести дополнительное медобследование Ковалева.



Ковалёв в третий раз в карьере потерял титул чемпиона мира в полутяжёлом дивизионе. Что касается Альвареса, он завоевал пояс в четвёртой весовой категории, а на данный момент является действующим чемпионом в трёх дивизионах.