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Масвидаль оскорбил Трампа, но тот не стал обижаться, а поздравил с победой

Масвидаль оскорбил Трампа, но тот не стал обижаться, а поздравил с победой
Бокс/ММА / ММА 0

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль, который на турнире UFC 244 в Нью-Йорке 2 ноября победил Нейта Диаза и официально получил пояс главного засранца организации, оскорбил президента США Дональда Трампа, посетившего мероприятие.

«Не имеет значения, что вы думаете о Трампе как о президенте. Этот парень — чёртов засранец», — сказал Масвидаль в одном из интервью.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» журналиста Тима О'Брайена.

Трамп не стал оскорблять Масвидаля в ответ, а вместо этого поздравил бойца с победой.

«Классный бой, чемпион!» — написал Трамп в своём официальном «твиттере», ретвитнув интервью Масвидаля.

На счету Масвидаля 48 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 35 побед и потерпел 13 поражений.

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