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Сборная России по муайтай прибыла к месту проведения ЧЕ

Сборная России по муайтай прибыла к месту проведения ЧЕ
Бокс/ММА 0

Сборная России по тайскому боксу прибыла к месту проведения чемпионата Европы в город Минск. Напомним, чемпионат Европы пройдёт в столице Беларуси с 4 по 10 ноября.

По словам главного тренера сборной Виталия Ильина, у белорусов есть опыт проведения крупных турниров, поэтому претензий к принимающей стороне быть не должно.

Два года назад (Минск принимал чемпионат мира. — Прим. «Чемпионата») организация была очень хорошая. В Минске было уютно, и все объекты находились в пешей доступности. У них хороший дворец спорта и гостиница.

Сейчас будут задействованы те же объекты, поэтому ожидаю, что уровень чемпионата Европы будет также очень высоким. Цены в Минске в сравнении с любой европейской страной невысокие, поэтому ожидаю много стран и участников", — сказал Ильин.

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