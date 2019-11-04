Сборная России по муайтай прибыла к месту проведения ЧЕ

Сборная России по тайскому боксу прибыла к месту проведения чемпионата Европы в город Минск. Напомним, чемпионат Европы пройдёт в столице Беларуси с 4 по 10 ноября.
По словам главного тренера сборной Виталия Ильина, у белорусов есть опыт проведения крупных турниров, поэтому претензий к принимающей стороне быть не должно.
Два года назад (Минск принимал чемпионат мира. — Прим. «Чемпионата») организация была очень хорошая. В Минске было уютно, и все объекты находились в пешей доступности. У них хороший дворец спорта и гостиница.
Сейчас будут задействованы те же объекты, поэтому ожидаю, что уровень чемпионата Европы будет также очень высоким. Цены в Минске в сравнении с любой европейской страной невысокие, поэтому ожидаю много стран и участников", — сказал Ильин.
- 4 ноября 2019
-
14:02
-
13:40
-
13:04
-
12:05
-
11:02
-
10:02
-
09:12
-
01:08
-
00:36
- 3 ноября 2019
-
23:06
-
21:30
-
20:23
-
19:59
-
18:17
-
17:03
-
16:56
-
16:14
-
15:47
-
15:35
-
15:19
-
14:43
-
14:28
-
13:16
-
12:40
-
12:33
-
12:10
-
11:54
-
11:43
-
11:20
-
10:19
-
10:05
-
09:52
-
09:02
-
08:19
-
07:57