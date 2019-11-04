Магомедшарипов: в России все смеются над ошибками, а в Америке стараются помочь

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгком весе, рассказал, как изучал английский язык.

«Английский язык я месяца два изучал. Пытался учить слова, но зачем их учить, если ты их не используешь?

В Америке не надо, чтобы ты правильно говорил. Там надо, чтобы ты не молчал просто. Они сами тебя исправят если что.

Это не как у нас в России, где ты неправильно что-то сказал, ошибся — и всем смешно сразу. В Америке тебя стараются понять, помочь», — сказал Магомедшарипов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Магомедшарипов примет участие в турнире UFC в Москве 9 ноября. Его соперником станет американец Келвин Каттар.

На счету Магомедшарипова 18 боёв в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение.