Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Магомедшарипов: в России все смеются над ошибками, а в Америке стараются помочь

Магомедшарипов: в России все смеются над ошибками, а в Америке стараются помочь
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгком весе, рассказал, как изучал английский язык.

«Английский язык я месяца два изучал. Пытался учить слова, но зачем их учить, если ты их не используешь?

В Америке не надо, чтобы ты правильно говорил. Там надо, чтобы ты не молчал просто. Они сами тебя исправят если что.

Это не как у нас в России, где ты неправильно что-то сказал, ошибся — и всем смешно сразу. В Америке тебя стараются понять, помочь», — сказал Магомедшарипов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Магомедшарипов примет участие в турнире UFC в Москве 9 ноября. Его соперником станет американец Келвин Каттар.

На счету Магомедшарипова 18 боёв в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

Магомедшарипов оценил предстоящий бой Емельяненко — Кокляев
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019