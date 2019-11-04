Отец Хабиба пригласил Кевина Ли провести бой в России

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал победу Кевина Ли над Грегори Гиллеспи на турнире организации в Нью-Йорке, который прошёл 2 ноября. Ли после победы над Гиллеспи заявил, что хотел бы подраться с Исламом Махачевым, которого тренирует Нурмагомедов-старший.
«С победой тебя, Кевин! С нами бой в России был бы идеален для раскрутки», — написал Абдулманап Нурмагомедов в своём «инстаграме».
На счету 27-летнего Ли 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел пять поражений. 28-летний Махачев провёл 19 боёв в MMA, одержав 18 побед и потерпев одно поражение. Его последним соперником был бразилец Дави Рамус, проигравший в поединке в сентябре 2019 года.
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