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Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером

Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Гонорар российского боксёра Александра Поветкина за бой с американцем Майклом Хантером составит $ 500-600 тыс., сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

7 декабря в Саудовской Аравии Поветкин проведёт бой с Хантером за звание обязательного претендента на чемпионский поединок в тяжёлом весе по версии WBA. Этот поединок состоится в андеркарде матча-реванша Энтони Джошуа и Энди Руиса.

За бой с Хьюи Фьюри, прошедший в августе 2019 года, Поветкин получил гонорар в размере $ 500-600 тыс.

«В этом бою гонорар Саши будет побольше: 500-600 тысяч долларов», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (в том числе 24 нокаутом) при двух поражениях на профессиональном ринге. На счету 31-летнего Хантера 18 побед (в том числе 12 нокаутом) при одном поражении от украинца Александра Усика.

Рябинский признал, что Поветкин подерётся в Саудовской Аравии ради денег
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