Бывший чемпион Латинской Америки по боксу погиб в ДТП. Видео
Бывший чемпион Латинской Америки по боксу по версии WBO Latino Леонардо Гонсалес погиб в результате серьёзного ДТП в Аргентине, сообщает SMNoticias. Авария произошла рано утром в городе Тигре в провинции Буэнос-Айрес.
Бывшему супертяжеловесу было 44 года. Спортсмен находился на пассажирском сиденье. Водитель потерял контроль над автомобилем и врезался сначала в дорожный знак, а затем в фонарный столб. Гонсалес скончался на месте, водитель был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами.
Леонардо Гонсалес выступал в период с 1995 по 2013 год, проведя за это время 20 поединков, в которых потерпел пять поражений. 13 побед из 20 были одержаны нокаутом.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале SMnoticias.
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