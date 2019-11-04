Тилл: знал, что Гастелума будет трудно вырубить

Боец UFC Даррен Тилл прокомментировал итоги боя с Келвином Гастелумом на турнире UFC 244, который прошёл в ночь с 2 на 3 ноября мск. По словам Тилла, он понимал, что ему будет тяжело нокаутировать соперника.



«Когда первый раунд подошёл к концу, я сказал себе, что пора взять себя в руки. Настало время выигрывать бой именно так, как мы планировали. Нельзя было позволить ему дотронуться меня. Я знал, что Гастелума будет трудно вырубить. Я способен нокаутировать, но он довольно крепкий парень», — приводит слова Даррена Тилла BJPenn.



Напомним, Даррен Тилл победил Келвина Гастелума раздельным решением судей. Для Тилла эта победа стала первой после поражения техническим нокаутом от Хорхе Масвидаля в марте 2019 года.