Бывшего чемпиона мира по боксу будут судить за неуплату налогов и допинг

Экс-чемпион мира в среднем весе Феликс Штурм предстал перед судом по делу о нарушении антидопинговых правил, нанесении телесных повреждений и уклонении от уплаты налогов на сумму € 5,8 млн, сообщает Express.de.
Обвинения в нанесении телесных повреждений связаны с боем с россиянином Фёдором Чудиновым. В феврале 2016 года Штурм победил россиянина, однако был пойман на употреблении запрещённых препаратов. Таким образом, по закону, его победа лишена спортивной составляющей и подпадает под уголовную статью. Штурм ранее уже был оправдан по делу о допинге и избиении, но прокуратура обжаловала то решение.
По делу о неуплате налогов Штурм был арестован в апреле 2019 года и с тех пор находился под стражей.
Запланировано 23 заседания по делу Штурма. Процесс будет длиться по меньшей мере до конца февраля 2020 года.
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