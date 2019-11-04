В UFC хотят организовать бой Джонса и Рейеса

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что организация планирует провести бой между чемпионом в полутяжёлом весе Джоном Джонсом и непобеждённым бойцом Домиником Рейесом.



«Бой, который имел бы смысл для Джона Джонса прямо сейчас, — это поединок с Домиником Рейесом. Рейес одержал впечатляющую победу над Крисом Вайдманом, многие оценили это. Этот бой дал хорошие рейтинги. Думаю, поединок Джонса с Рейесом — именно то, что мы должны организовать», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.



Доминик Рейес дебютировал в UFC в июне 2017 года и с тех пор в шести поединках в UFC одержал шесть побед (четыре — досрочно). Общий рекорд Рейеса в ММА — 12-0.



Джон Джонс в 27 поединках одержал 25 побед, один раз проиграл и один бой был признан несостоявшимся.