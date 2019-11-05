Дэна Уайт: история с ММА не закончится для Фьюри хорошо

Президент UFC Дэна Уайт скептически смотрит на идею бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри попробовать свои силы в смешанных единоборствах. По словам функционера, такой эксперимент не закончится для британца хорошо.
«Тайсон Фьюри на протяжении всей своей жизни работает очень упорно и он стал одним из топ-боксёров. Он зарабатывает хорошие деньги и для него всё складывается прекрасно. Зачем ему это нужно? Не думаю, что история с ММА закончится для него хорошо. Ещё пять лет назад я бы приветствовал такую инициативу, но теперь я и сам буду работать в боксе», — приводит слова Уайта BJPenn.
Не так давно Фьюри дебютировал в рестлинг-промоушене WWE. Также он недавно заявил, что намерен выступить в ММА и выразил готовность тренироваться под руководством Конора Макгрегора.
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