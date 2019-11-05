Менеджер Макгрегора: Конор отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах

Оди Аттар, менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах в отношении бойца.

«Он категорически отрицает любые обвинения в сексуальных домогательствах. Мы категорически отрицаем это, и он тоже. В конце концов, мы знаем кто он, он знает кто он, и мы знаем, что есть истина», — приводит слова Аттара MMAJunkie

Напомним, в 2019 году Конора уже дважды подозревали в изнасиловании. Эти дела пока ещё не дошли до судебных инстанций.

Также Макгрегор признал себя виновным в деле о нападении на мужчину в дублинском пабе. В качестве наказания суд назначил ему штраф в размере € 1 тыс.

Макгрегор ранее анонсировал своё возвращение в октагон 18 января 2019 года. Свой последний бой ирландец провёл в октябре 2018 года, проиграв удушающим приёмом россиянину Хабибу Нурмагомедову.